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"فرجان دبي" تواصل فعالياتها الصيفية

"فرجان دبي" تواصل فعالياتها الصيفية
14 يوليو 2025 15:26

 تواصل "فرجان دبي" فعالياتها وبرامجها الصيفية لعام 2025 بنجاح لافت، مدفوعة بإقبال كبير من الأسر والأطفال على أنشطتها المجتمعية والترفيهية، التي تهدف إلى تعزيز الروابط بين سكان الأحياء وصقل مهارات الأطفال واليافعين خلال عطلتهم الصيفية.

وتشمل الفعاليات الموسم الثالث من "المخيم الصيفي 2025" بمشاركة أكثر من 620 طفلا، إلى جانب "نادي الفرجان" في البرشاء والطوار والورقاء الذي يستقطب نحو 250 مشاركاً، بالإضافة إلى حملة "ثلاجة الفريج" المجتمعية.

وقالت علياء الشملان، مديرة "فرجان دبي"، إن النجاح المتواصل للفعاليات يعكس الروح الإيجابية التي تسعى المؤسسة لترسيخها، مشيرة إلى تنوع البرامج لتلبية احتياجات مختلف الفئات وخلق بيئة مجتمعية نابضة بالحياة.

وأعربت الشملان عن شكرها لشركاء "فرجان دبي" من الجهات الراعية والداعمة، مشيدة بدورهم الحيوي في إثراء الفعاليات وتنويع البرامج، مما أسهم في رفع مستوى المشاركة والإقبال عليها.

ويضم "المخيم الصيفي" الذي يستمر حتى 24 يوليو، مجموعة من الأنشطة الرياضية والتعليمية والفنية، ويُركّز على أربعة محاور رئيسية: الحس الأمني، والموروث الشعبي، وأبطال دبي الصغار، والمهارات المستقبلية، وذلك تحت إشراف كفاءات إماراتية وفي مواقع قريبة من سكن المشاركين.

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وكانت تدريبات "نادي الفرجان لكرة القدم" قد انطلقت في 24 يونيو وتستمر حتى 30 سبتمبر، بالشراكة مع أكاديمية "هاتريك"، وتشمل فئات عمرية من مواليد 2009 إلى 2019، في ثلاث مدارس بدبي. 

ويهدف البرنامج إلى صقل المواهب الرياضية ضمن بيئة مجتمعية محفزة.

وفي إطار المبادرات المميزة، أطلقت "فرجان دبي" بالتعاون مع "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وبدعم من "سقيا الإمارات" و"بنك الإمارات للطعام" النسخة الثانية من حملة "ثلاجة الفريج"، لتوزيع مليوني عبوة من المياه والعصائر والمثلجات على العمال في مختلف مناطق دبي، وتستمر حتى 23 أغسطس.وتعتمد الحملة على توزيع متنقل عبر سيارات مبردة وثلاجات ثابتة في مساكن العمال، وتستقطب متطوعين من مختلف شرائح المجتمع، في خطوة تعكس التزام "فرجان دبي" بالمسؤولية المجتمعية وتعزيز قيم التراحم والتكافل.

يذكر أن "فرجان دبي" هي مؤسسة اجتماعية تهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية في الأحياء السكنية، من خلال برامج تفاعلية وشراكات إستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص.

 

 

المصدر: وام
الفرجان
دبي
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