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علوم الدار

الطقس في الإمارات غداً

الطقس في الإمارات غداً
14 يوليو 2025 17:13

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً وتثير للغبار.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:56، والمد الثاني عند الساعة 03:43، والجزر الأول عند الساعة 10:10، والجزر الثاني عند الساعة 21:52.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:50، والمد الثاني عند الساعة 00:57، والجزر الأول عند الساعة 19:15، والجزر الثاني عند الساعة 06:49. 

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المصدر: وام
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