«إكسبو دبي» تحتفي بـ«يوم عهد الاتحاد»

دبي (الاتحاد)

تحتفل مدينة إكسبو دبي بـ«يوم عهد الاتحاد»، ببرنامج يصحب الزوار في رحلة عبر ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة وتاريخها، لتعزيز الشعور بالفخر بالهوية الوطنية وتسليط الضوء على القيم والمبادئ التي قامت عليها الدولة.

يحيي «يوم عهد الاتحاد» ذكرى اجتماع 18 يوليو 1971 الذي وقّع فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحكام الإمارات وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة أرست الأسس لإعلان قيام دولة الاتحاد في 2 ديسمبر، حيث ترحب فعاليات مدينة إكسبو دبي - في «تيرّا» و«رؤية دبي» بالزوار من 18 إلى 20 يوليو - للتعمق في هذه القصة ضمن مجموعة متنوعة من التجارب الغامرة.

وتتركز الاحتفالات في تيرا، حيث يتعرف الزوار على الأفلاج - نظم الري التقليدية القديمة في دولة الإمارات - وعلى الغوص وصيد اللؤلؤ، مع ورش عمل تدمج التقاليد والتراث لإلهام إبداع الأطفال، تشمل الفنون والحرف اليدوية والأطعمة الإماراتية.

وستشارك الكاتبة الإماراتية ابتسام البيتي بقراءة من كتاب «عالمي الصغير» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالإضافة إلى عروض لسرد القصص ومحطات تقدم فعاليات تجمع الترفيه والفائدة للأطفال.

وفي «رؤية دبي»، الذي يروي قصة تحول دبي إلى المدينة العصرية التي هي عليها اليوم، يمكن للزوار الاستمتاع بالشعر الذي يركز على اللحظات التأسيسية التي شكلت دولة الإمارات، وتذوق الأطعمة المستوحاة من المطبخ الإماراتي التقليدي.