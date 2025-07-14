محمد الشرقي يشهد حفل تخريج 112 طالباً من مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور التعليم في بناء مستقبلٍ يقومُ على العلم والمعرفة والاستثمار في تنمية العقول، باعتباره أساساً لتنمية المجتمعات وتقدّمها.

جاء ذلك خلال حضور سموه، حفل تخريج 112 طالباً من طلاب الثانوية العامة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالفجيرة للعام الدراسي 2024-2025، والذي أقيم في فندق ومنتجع البحر بالإمارة.

ونوه سموه، إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بتطوير قطاع التعليم ودعم متطلّباته، انطلاقاً من أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية وتمكينها للمشاركة بفاعلية في دعم المسيرة التنموية للدولة في شتى المجالات.

وهنّأ سموه الطلبة على تخرجهم، وإكمال هذه المرحلة التعليمية بنجاح، داعياً إياهم إلى مواصلة السعي في طلب العلم وتطوير مهاراتهم لمواكبة تطلعات الإمارة، والدولة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤيتها وطموحاتها التنموية الشاملة.

كما ثمّن سموه، جهود المجلس الإداري واللجنة التعليمية للمدارس، مثمناً التزامهم بأعلى معايير الجودة التعليمية، والتي انعكست على نتائج الطلبة ومستوياتهم المتميزة.

وتضمّن الحفل، عرضاً مرئياً عن المدارس وإنجازاتها، تلاه أداء قسم الولاء، وإلقاء كلمة الخريجين التي وُجّهَ من خلالها الشكر لسمو ولي عهد الفجيرة على حضوره، ودعم سموه المستمر لقطاع التعليم والطلبة في الإمارة.

حضر الحفل الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور علي المرزوقي، مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، وعدد من المديرين والمسؤولين وأهالي الطلاب الخريجين.