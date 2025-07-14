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علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الفرنسية بمناسبة يومها الوطني

نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الفرنسية بمناسبة يومها الوطني
14 يوليو 2025 22:24

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه نيكولاس نيمتشيناو، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، وعدد من المسؤولين، ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، وجمع من أبناء الجالية الفرنسية المقيمة في الدولة.
وأشاد السفير الفرنسي، خلال كلمة له بهذه المناسبة، بعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية المتميزة التي تربط بين الجمهورية الفرنسية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما شهدته من تطور خلال السنوات الأخيرة، مضيفاً أن العلاقات بين البلدين قوية في المجالات كافة، منذ أن تأسست دولة الإمارات في عام 1971، وذلك بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين.

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نهيان بن مبارك
السفير الفرنسي
الإمارات وفرنسا
نورة الكعبي
فرنسا
السفارة الفرنسية في أبوظبي
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وزير التسامح
نهيان بن مبارك آل نهيان
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