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شرطة الشارقة تسجّل 98% نسبة رضا المتعاملين خلال النصف الأول من 2025

شعار شرطة الشارقة
14 يوليو 2025 22:37

الشارقة (وام)
سجّلت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بالإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة، نسبة رضا بلغت 98% عن خدماتها خلال النصف الأول من عام 2025 وفقاً لـ3640 استمارة تقييم جمعت عبر قناة «نبض المتعامل».
يأتي هذا الإنجاز انعكاساً مباشراً لحرص القيادة على تقديم خدمات عالية الجودة تعزز ثقة المتعاملين وتُحقق تجربة خدمية متكاملة.
وقال العميد إبراهيم مصبح العاجل، المدير العام للإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة "تعكس هذه النتيجة ثقة المجتمع بالخدمات المقدمة وفاعلية التحسينات المستمرة التي نفذت في مختلف مراحل تقديم الخدمة بدءاً من الاستقبال وحتى إنجاز المعاملة"، موضحاً أن شرطة الشارقة تضع رضا المتعامل في مقدمة أولوياتها من خلال فرق عمل مدرّبة واستراتيجيات تطوير قائمة على الابتكار والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن هذه النسبة تُعد مؤشراً واضحاً على نجاح جهود المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء وجودة الخدمة، مؤكداً أن العمل مستمر لترسيخ هذه المكتسبات وتعزيز مستويات التميز بما يتماشى مع رؤية القيادة في توفير بيئة خدمية متطورة ترتكز على الكفاءة والسرعة وتُلبي تطلعات المجتمع بمرونة واحترافية.

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