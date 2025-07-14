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علوم الدار

سلطان بن حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا للرطب

سلطان بن حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا للرطب
14 يوليو 2025 23:13

زار الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، مساء الاثنين، فعاليات الدورة الـ21 من مهرجان ليوا للرطب، والتي تقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتستمر لغاية 27 يوليو الجاري بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وشملت زيارة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، أجنحة الجهات المشاركة، وسوق الرطب وفسائل النخيل والمواد الزراعية، والسوق الشعبي والحرف التراثية.

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كما اطلع الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان على جانب من مسابقات المهرجان في يومه الأول، وتعرف على أبرز الفعاليات والمسابقات التراثية التي يقدمها المهرجان على مدار 14 يوماً، إلى جانب المحاضرات والندوات والمسابقات المقدمة للمزارعين والزوار على مسرح المهرجان.

المصدر: وام
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