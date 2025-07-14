شرطة أبوظبي تعزّز وعي السائقين ميدانياً بسلامة الإطارات

أبوظبي (الاتحاد)



عززت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي وعي السائقين ميدانياً بضرورة التأكد من سلامة إطارات مركباتهم حفاظاً على سلامتهم وسلامة مرافقيهم، وذلك ضمن حملة «صيف بأمان» وحملة وزارة الداخلية تحت شعار «صيف بلا حوادث». وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية أن الحملة تسعى إلى تثقيف السائقين حول معايير سلامة الإطارات، وناشدهم بضرورة استخدام الأصناف المطابقة للمواصفات، والتأكد من ملاءمة الإطار المستخدم وقياسه.

وقال المقدم ركن سعيد خلف الظاهري، رئيس قسم التوعية والتثقيف المروري بمديرية المرور والدوريات الأمنية، إن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود التوعوية الشاملة لتعزيز السلامة المرورية خلال موسم الصيف.