الثلاثاء 15 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«فخر الوطن»: تمكين الشباب ركيزة لاستدامة العطاء

أبطال الخطوط الأمامية من الشباب أحد أبرز أعمدة المجتمع (من المصدر)
15 يوليو 2025 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، الذي يصادف الخامس عشر من يوليو كل عام، جدّد مكتب «فخر الوطن» تأكيده على أهمية الاستثمار في قدرات الشباب وتأهيلهم بالمهارات الحيوية والمستقبلية، لما يمثله ذلك من أساس راسخ في دعم واستدامة الخطوط الأمامية في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار المكتب إلى أن أبطال الخطوط الأمامية من الشباب يمثلون أحد أبرز أعمدة المجتمع، بما يحملونه من التزام، وكفاءة، وروح عطاء في ميادين العمل الصحي والإنساني والخدمي. فقد أثبت الشباب الإماراتي حضوره النوعي في مواجهة التحدّيات، خاصة في أوقات الأزمات، ليكونوا مثالاً يُحتذى في التفاني والعمل بروح الفريق والوطن.
ويأتي هذا الاحتفاء تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تُولي تمكين الشباب أولوية استراتيجية وطنية، انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية إعداد جيل مؤهل وقادر على تحمّل المسؤوليات والمشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل مُستدام وآمن للدولة. ويُعد هذا اليوم مناسبة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز مهارات الشباب، وتحفيزهم على مواصلة التميّز في خدمة المجتمع والوطن، ضمن منظومة متكاملة من التقدير والدعم.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: الإمارات تضع الشباب في قلب استراتيجيتها التنموية
انطلاق «أسبوع العين للشباب» بمشاركة واسعة
مكتب فخر الوطن
اليوم العالمي لمهارات الشباب
الشباب
آخر الأخبار
«كوكب ياس» تخوض تحدي «بري دونكسي» الفرنسي
الرياضة
«كوكب ياس» تخوض تحدي «بري دونكسي» الفرنسي
اليوم 12:00
"الاتحاد للطيران" تُعلن عن 7 وجهات جديدة
اقتصاد
"الاتحاد للطيران" تُعلن عن 7 وجهات جديدة
اليوم 11:42
فهم انقطاع الطمث: فصل جديد في صحة المرأة
الترفيه
فهم انقطاع الطمث: فصل جديد في صحة المرأة
اليوم 11:35
«عالمية» الفنون القتالية للناشئين.. من 200 إلى 1000 لاعب في 3 سنوات
الرياضة
«عالمية» الفنون القتالية للناشئين.. من 200 إلى 1000 لاعب في 3 سنوات
اليوم 11:30
انتخاب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع رئيساً للجنة "AMERC" التابعة للأيوسكو
اقتصاد
انتخاب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع رئيساً للجنة "AMERC" التابعة للأيوسكو
اليوم 11:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©