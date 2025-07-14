«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تتلقى 21 مليون درهم من بنك دبي الإسلامي

أبوظبي (الاتحاد)



في إطار الشراكة المؤسسية والتكامل في خدمة المجتمع، وبصفتها هيئة اتحادية مختصة بالزكاة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تلقت الهيئة العامة للشؤون اﻹسلامية واﻷوقاف والزكاة دعماً مالياً قدره 21 مليون درهم من بنك دبي الإسلامي لمصلحة مشاريع الزكاة التي تنفذها الهيئة.

وقد ثمّن معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، هذه المبادرة من بنك دبي الإسلامي، والتي تعكس روح التعاون والتكامل بين الجانبين في توزيع أموال الزكاة من خلال قنواتٍ موثوقة ومؤطرة شرعياً وإدارياً، مشيراً إلى أن الهيئة لديها قاعدة بيانات المستحقين على مستوى الدولة، وتخضع لتحديثٍ دوري، وتُدار ضمن منظومة رقمية متكاملة، تضمن وصول الزكاة إلى مستحقيها بدقة وفاعلية.

وقال الدرعي: «إن هذا الدعم هو ترجمةٌ حقيقيةٌ لقيم المسؤولية المجتمعية، ويجسد أصالة النهج الإماراتي في مدّ يد العون للمحتاجين، مؤكداً أن الهيئة تسعد بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق تطلعات الدولة في تحقيق التكافل والتنمية المستدامة».

وتأتي هذه المساهمة في سياق دعم البنك لبرامج الهيئة الرامية إلى الارتقاء بجودة حياة المستفيدين من الزكاة، من خلال منظومة مؤسسية قائمة على الحوكمة والشفافية، وآليات عملٍ رقمية متقدمة تضمن عدالة التوزيع وسرعة الإنجاز وفق أولويات الإنفاق الشرعي، ويجسّد التزام بنك دبي الإسلامي بدوره الإنساني والمجتمعي، ومساهمته الفاعلة في دعم السياسات الوطنية في هذا الشأن.