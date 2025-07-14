جامعة خليفة تطرح ماجستير هندسة الصحة والسلامة والبيئة إلكترونياً

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، توفير برنامج ماجستير الهندسة في هندسة الصحة والسلامة والبيئة، الذي سيتوفر إلكترونياً بشكل كامل اعتباراً من الفصل الأكاديمي الأول 2025؛ وذلك بهدف تمكين المهندسين الممارسين والخريجين من تعزيز خبراتهم ومهاراتهم في هذه التخصصات.

سيتضمن برنامج ماجستير الهندسة في هندسة الصحة والسلامة والبيئة الإلكتروني تخصّصات في الوقاية من الحرائق وسلامة العمليات والحماية من الإشعاع، كما سيسهم في رفد المتخصصين بالمهارات اللازمة لتقييم وإدارة المخاطر وابتكار الحلول الهندسية والتشغيلية المناسبة، وضمان الالتزام باللوائح التنظيمية وأفضل الممارسات المعتمدة في القطاع الصناعي.

وقال البروفيسور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي في جامعة خليفة: «يعكس برنامج ماجستير الهندسة في هندسة الصحة والسلامة والبيئة، الذي سيتوافر إلكترونياً بشكل كامل، حرصنا على توفير برامج ذات أهمية استراتيجية في تلبية متطلبات بيئات العمل الإقليمية والعالمية».