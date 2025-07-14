تريندز و«مركز التجارة والتعاون (CTC)» يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجي

أبوظبي (الاتحاد)



وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات اتفاقية تعاون استراتيجي مع مركز التجارة والتعاون (CTC) الألماني، وذلك بهدف تعزيز التعاون البحثي في مجالات السياسات التجارية والاقتصاد الدولي.

تم التوقيع على الاتفاقية عن بعد، ووقعها كل من الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، وأريان أغاشاهي، المدير التنفيذي لمركز التجارة والتعاون، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء من الجانبين.

وتهدف الاتفاقية إلى إجراء أبحاث مشتركة في مجال السياسات التجارية الدولية، وتنظيم مؤتمرات، وورش عمل متخصصة، وتطوير برامج استشارية للحكومات والقطاع الخاص، وتعزيز الحوار بين أوروبا والشركاء الدوليين.

وأكد الدكتور محمد العلي أن هذه الشراكة ستسهم في تقديم رؤى استراتيجية تعزز السياسات التجارية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن المركزين يمتلكان خبرات متكاملة ستثمر عن أعمال متميزة.

من جانبه، قال أغاشاهي: «نحن نرى في هذه الشراكة فرصة لتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية الرائدة»، مضيفاً أن «المركز سيعمل مع تريندز على تقديم حلول عملية للتحديات الاقتصادية الراهنة».

ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الفهم العميق للسياسات التجارية الدولية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، مع التركيز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

ومن المقرر أن يبدأ الجانبان العمل على أولى مبادراتهما المشتركة خلال الربع الثالث من العام الجاري، والتي ستشمل إصدار تقرير مشترك حول آفاق التجارة الدولية في ظل التحول الرقمي. يذكر أن مركز التجارة والتعاون (CTC) مؤسسة بحثية مقرها برلين تهدف إلى تعزيز السياسات التجارية الألمانية من منظور براجماتي.