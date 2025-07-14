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علوم الدار

انطلاق «أسبوع العين للشباب» بمشاركة واسعة

برامج نوعية تلهم الشباب وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة (وام)
15 يوليو 2025 01:28

العين (وام) 

انطلقت أمس فعاليات «أسبوع العين للشباب»، الذي ينظمه مجلس العين للشباب في الفترة من 14 إلى 20 يوليو الجاري، تزامناً مع اليوم العالمي لمهارات الشباب.
ويهدف الأسبوع إلى تمكين الطاقات الشبابية في مدينة العين، وتسليط الضوء على إسهاماتهم في مختلف المجالات التنموية والثقافية والرياضية.
وشهد اليوم الأول إقبالاً واسعاً من الشباب والشابات للمشاركة في ورش العمل، والأنشطة الرياضية، واللقاءات التفاعلية التي أقيمت في عدد من المراكز والجهات الشريكة بمدينة العين، وسط أجواء مليئة بالحماس والإبداع. وقال مسلم حمود الدرعي، رئيس مجلس العين للشباب، إن أسبوع العين للشباب يأتي ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة في الاستثمار في طاقات الشباب وتوجيهها لخدمة المجتمع، معرباً عن سعادته بهذا الإقبال اللافت الذي يعكس تعطش شبابنا للمعرفة والتميز والمشاركة الفاعلة. 
من جانبها، قالت موزة الكعبي، عضو مجلس العين للشباب، إننا نحرص من خلال هذا الأسبوع على تقديم برامج نوعية تلهم الشباب وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة لتطوير مهاراتهم وتعزيز حضورهم في مختلف القطاعات ونثق بأن هذه المبادرات سيكون لها أثر إيجابي مستدام.

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