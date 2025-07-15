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بلدية عجمان تعلن عن مجلس مشيرف لتعزيز التواصل المجتمعي

بلدية عجمان تعلن عن مجلس مشيرف لتعزيز التواصل المجتمعي
15 يوليو 2025 13:56

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان عن تنفيذ مشروع مجلس مشيرف والهادف لتخصيص مجلس مجتمعي في سوق مشيرف، والذي يُعد من أقدم أسواق الإمارة والنابض بالتراث والحياة والهوية الأصيلة، كما يشهد تجمعًا يوميًا لسكان المنطقة. 

قال الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في الدائرة، إن القيادة العليا، وتزامنًا مع عام المجتمع، تحرص على تلبية متطلبات السكان في مختلف المجالات، ومن أهمها تعزيز التلاحم المجتمعي وتقوية الأواصر والعلاقات، بما يواكب توجهات رؤية عجمان 2030 لبناء مجتمع شامل ومتماسك، لافتا إلى أن الدائرة ستبدأ بتنفيذ المشروع خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وأضاف أن المبادرة تعكس توجه الدائرة نحو الاستثمار في الفضاءات العامة، ليس فقط عمرانياً، بل اجتماعياً وثقافياً أيضًا، وتحويلها إلى محركات للتماسك الاجتماعي والتكامل الحضري، فهي تجسيد لرؤية عصرية تنطلق من واقع الناس وتعود إليهم، وتُبرز أهمية الإنصات لصوت المجتمع عند التخطيط لأي مشروع مستقبلي. 

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 وسيتم تصميم المجلس بأسلوب معماري مستوحى من البيئة التراثية للمكان، ليحمل هوية السوق وروحه، ويُدمج بانسيابية داخل نسيجه العمراني للحفاظ على أصالته وهويته المميزة. 

وسيكون مساحة مفتوحة للحوارات المجتمعية، والمبادرات الإيجابية، ونقطة لالتقاء للأجيال، بما يعزز من الترابط الأسري والمجتمعي، ويعيد للمجالس دورها التربوي والثقافي، ويكون محطة للحوارات والتجارب اليومية التي لطالما ميزت الحياة المجتمعية في عجمان.

 

المصدر: وام
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