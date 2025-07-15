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علوم الدار

"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تحدث نظام اختيار واعتماد حملات الحج

"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تحدث نظام اختيار واعتماد حملات الحج
15 يوليو 2025 14:08

أعلنت "هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" عن إطلاق نظامٍ جديدٍ لاختيار الحملات المعتمدة للموسم القادم وفق معايير وشروطٍ محددةٍ تضمن تقديم الخدمات بصورةٍ حضاريةٍ مرضيةٍ لحجاج دولة الإمارات، في إطار استعداداتها لموسم حج 1447هـ / 2026م،

 

وأكدت الهيئة أن هذا التحديث يأتي في سياق مبادراتها وحرصها على تطوير منظومة الحج وتعزيز روح التنافسية التي تساهم في جودة التنظيم والالتزام بالمواعيد المعتمدة في إجراءات الحج، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن داخل وخارج الدولة.

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 ونظمت  الهيئة مجلساً تنسيقيًا مع حملات الحج والعمرة عرّفت خلاله أصحاب الحملات بالنظام الجديد الذي يستند إلى عدة شروطٍ ومعايير من أهمها نتائج تقييم الأداء في موسم الحج السابق 1446هـ - 2025م.

 وأوضحت  الهيئة أن النظام المطور يهدف إلى اختيار أفضل الحملات التي تقدم خدماتٍ متميزةً وبرامج متنوعةً تراعي مختلف فئات الحجاج، مع ضمان التوازن بين الجودة والتكلفة، كما يركز النظام على القوة الإدارية للحملة وإمكانياتها المالية اللازمة لضمان قدرة الحملة على تنفيذ خدماتها وفق الجدول الزمني المعتمد لموسم حج 1447هـ - 2026م.

المصدر: وام
حجاج بيت الله الحرام
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
حجاج الإمارات
حملات الحج والعمرة
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