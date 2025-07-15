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علوم الدار

عمار النعيمي يبحث مع القنصل العام لجمهورية الصين سبل تعزيز التعاون

عمار النعيمي يبحث مع القنصل العام لجمهورية الصين سبل تعزيز التعاون
15 يوليو 2025 16:05

استقبل سموّ الشّيخ عمّار بن حميد النعيمي، وليّ عهد عجمان، رئيس المجلس التّنفيذي، بمكتبه في مبنى الجّهات الحكوميّة بالديوان الأميريّ، أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، التي قدمت للسلام على سموه.
ورحب سمو وليّ عهد عجمان بالقنصل العام الصيني، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها بما يسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي المشترك مع جمهورية الصين الشعبية في العديد من المجالات المختلفة.
وتطرّق الجانبان للعلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين، وبحثا سبل توطيدها في مختلف المجالات، لا سيما المجالين التجاري والسياحي اللذين تدعمهما روابط قوية بين الشعبين الصديقين قائمة على أساس التاريخ والثقافة.
من جانبها، عبرت أو بوكيان، عن بالغ شكرها وتقديرها لسموّ الشّيخ عمّار بن حميد النعيمي، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدة بمستوى العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، وبما تشهده الإمارة من نهضة وتطور في مختلف الميادين، خصوصاً السياحية والاقتصادية.
وحضر اللقاء، الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، والشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان، ووليد خليل أحمد الهاشمي المستشار في الديوان الأميري.

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