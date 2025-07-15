عمار بن حميد يستقبل القنصل العام الفرنسي

استقبل سموّ الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، وليّ عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري، جان كريستوف باري، القنصل العام لجمهورية فرنسا في دبي والإمارات الشمالية.

ورحّب سموّ وليّ عهد عجمان، بالقنصل العام لجمهورية فرنسا، واستعرض معه خلال اللقاء، العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين في شتّى المجالات.

وبحث سموّه والقنصل الفرنسي، سبل تعزيز التعاون في القطاعات المختلفة، وذلك انطلاقاً من أواصر الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا، الرامية إلى تحقيق التقدم والازدهار للبلدين.

من جانبه، عبّر جان كريستوف باري، وأعضاء الوفد المرافق له، عن خالص شكرهم وصادق امتنانهم لسمو الشّيخ عمّار بن حميد النعيمي، على كرم الضيافة وحفاوة الترحيب، مشيدين بالتطور المتنامي في إمارة عجمان، وما توفره من فرص واعدة لنجاح الأعمال في القطاعات كافة.

حضر اللقاء، الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، والشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد إبراهيم راشد الغملاسي، رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان، ووليد خليل أحمد الهاشمي، المستشار في الديوان الأميري.