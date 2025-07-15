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علوم الدار

"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات

"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات
15 يوليو 2025 17:00

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الثلاثاء، في دولة الإمارات. 
وقال "المركز" على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 49.8 درجة مئوية في سيح السلم (دبي) الساعة 13:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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