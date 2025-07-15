"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الثلاثاء، في دولة الإمارات.

وقال "المركز" على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 49.8 درجة مئوية في سيح السلم (دبي) الساعة 13:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

#أعلى_درجة_حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 49.8 درجة مئوية في سيح السلم (دبي) الساعة 13:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_highest_temperature recorded over the country today is 49.8 °C in Saih Al Salam (Dubai) at 13:45 UAE Local time. pic.twitter.com/jHZQ8MFvj6 — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) July 15, 2025