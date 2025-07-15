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علوم الدار

توقعات الطقس في الإمارات غداً

توقعات الطقس في الإمارات غداً
15 يوليو 2025 17:28

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية، خاصة شرقاً بعد الظهر، قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.
الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:25، والمد الثاني عند الساعة 04:26، والجزر الأول عند الساعة 10:33، والجزر الثاني عند الساعة 22:45.
وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:19، والمد الثاني عند الساعة 02:01، والجزر الأول عند الساعة 20:01، والجزر الثاني عند الساعة 07:27.

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المصدر: وام
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