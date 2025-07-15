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"مكتب شؤون أسر الشهداء" و"أقدر" يطلقان مبادرة "رحلة المستقبل" لأبناء الشهداء من خريجي الثانوية العامة

"مكتب شؤون أسر الشهداء" و"أقدر" يطلقان مبادرة "رحلة المستقبل" لأبناء الشهداء من خريجي الثانوية العامة
15 يوليو 2025 20:45

أطلق مكتب نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وبرنامج خليفة للتمكين "أقدر" مبادرة "رحلة المستقبل" التي تستمر حتى 17 يوليو الجاري في عدد من الجهات في أبوظبي ودبي، من بينها كلية الشرطة في أبوظبي، جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، واحة الكرامة، مركز جامع الشيخ زايد الكبير، مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، مؤسسة دبي للمستقبل، ومتحف المستقبل.
وتمكن المبادرة التي أُطلقت، أمس الاثنين، أبناء الشهداء من بناء مستقبل مهني ناجح من خلال سلسلة من الورش التدريبية والجلسات التعريفية والجولات التفاعلية والثقافية، بهدف تعزيز المهارات المعرفية والقيادية لدى أبناء الشهداء في الدولة من خريجي الثانوية العامة، وإرشادهم نحو مسيرتهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية.
وتسهم المبادرة في تطوير مهارات الطلبة القيادية بترسيخ مفاهيم الانضباط والثقة بالنفس لديهم، وتعميق فهمهم لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في بيئات العمل والقطاع الأكاديمي، إلى جانب تعريفهم بمفاهيم الابتكار في القطاع الحكومي وأدواته.
وتعكس المبادرة التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم أبناء الشهداء وتمكينهم من الإسهام الفاعل في بناء مستقبل الوطن.

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المصدر: وام
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