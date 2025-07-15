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علوم الدار

رئيس الدولة والرئيس الإيراني يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

رئيس الدولة والرئيس الإيراني يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
15 يوليو 2025 20:56

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الدكتور مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة، ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.
كما استعرض سموه وفخامة الرئيس مسعود بزشكيان، خلال الاتصال، عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق حرص دولة الإمارات على دعم كل ما يسهم في ترسيخ أسس السلام والاستقرار الإقليميين لصالح جميع شعوب المنطقة ودولها.

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