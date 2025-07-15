«شرطة دبي» تستعرض نتائج مبادرة «الروح الإيجابية»

دبي (الاتحاد)



عقدت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مجلس الروح الإيجابية، مؤتمراً صحفياً لاستعراض نتائج مبادرة الروح الإيجابية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وذلك في قاعة الدراجات بنادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء الطبيب استشاري علي سنكل، المستشار الصحي لشرطة دبي، والبروفيسور علي حسن سلمان ناصر، السفير الإقليمي لدى الفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والإمارات وعُمان، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، ومحمد الحجاجي، المنسق العام لمجلس الروح، وعدد من الضباط وممثلي وسائل الإعلام.

وقالت فاطمة بوحجير، إن مبادرة «الروح الإيجابية» هي مبادرة مجتمعية تهدف إلى تعزيز الإيجابية ونشر السعادة بين أفراد المجتمع من خلال الأنشطة والفعاليات المُختلفة، وتركّز المبادرة على بناء مجتمعاً أكثر تماسكاً وتكاتفاً، بالإضافة إلى تعزيز وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع، وتستهدف جميع فئات المجتمع، من أطفال، وشباب، وكبار سن من مختلف الجنسيات.



الأهداف والإنجازات

قدمت فاطمة بوحجير، خلال المؤتمر الصحفي، نبذة للحضور حول أهداف المبادرة، التي تتمثل في تعزيز الترابط المجتمعي، من خلال الأنشطة والفعاليات، ونشر قيم التسامح والتعايش، وتشجيع الحوار الإيجابي. واستعرضت أهم إنجازات المجلس، من خلال مبادرة «الروح الإيجابية»، حيث قام المجلس بتنفيذ 933 فعالية منذ عام 2022 ولغاية عام 2024، شارك فيها أكثر من 37 جنسية، منها 241 برنامجاً مجتمعياً، و289 برنامجاً رياضياً، و292 دورة ومحاضرة، و111 مسابقة ثقافية.