جلسة حوارية في «تريندز» تناقش تمكين الشباب

أبوظبي (الاتحاد)



استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات شو ناكاجاوا، نائب سفير اليابان لدى دولة الإمارات، في جلسة حوارية ناقشت سبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والابتكار التكنولوجي، وتمكين الشباب.

جاءت الجلسة لدى زيارته مقر «تريندز» في أبوظبي، حيث تم الحديث حول تعزيز الشراكات البحثية مع المراكز البحثية اليابانية، كما اطلع نائب السفير الياباني على جهود «تريندز» في دعم الأبحاث التطبيقية، وبناء قدرات الشباب. وشهدت الجلسة حضور عدد من الباحثين الشباب الذين ناقشوا مع الضيف آفاق التعاون في المجالات التكنولوجية الواعدة.

وأكد شو ناكاجاوا، خلال الجلسة، أهمية التعاون في المجالات العلمية، موضحاً أن اليابان تُقدّر دور الإمارات كشريك استراتيجي في الابتكار والتكنولوجيا، مضيفاً أنه يرى في مركز تريندز نموذجاً رائداً لتمكين الشباب، وتعزيز البحث العلمي، معرباً عن تطلعه إلى شراكات ملموسة، خاصة في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المستقبلية.

وقد رحب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، بنائب السفير الياباني، مشيراً إلى أن الجلسة الحوارية لنائب السفير الياباني تعكس التزام «تريندز» ببناء جسور المعرفة مع مراكز البحث العالمية.

وقد تطرق الحوار إلى سبل دعم المواهب الشابة في مجالات التقنيات المتقدمة، حيث عرض باحثو «تريندز» رؤاهم وأبحاثهم في مجالات عدة، أبرزها الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات.

كما ناقش الجانبان إطلاق مبادرات مشتركة، مثل تبادل الباحثين بين المراكز اليابانية، و«تريندز»، وورش عمل مشتركة حول التحديات التكنولوجية العالمية. واختتمت الجلسة بتأكيد الجانبين مواصلة الحوار لتحويل الأفكار إلى شراكات عملية.