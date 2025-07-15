الأربعاء 16 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

%93.4 يؤيدون أهمية «لكم التعليق» في تعزيز أمن الطرق

%93.4 يؤيدون أهمية «لكم التعليق» في تعزيز أمن الطرق
16 يوليو 2025 02:36

أبوظبي (الاتحاد)

أكد استطلاع رأي أجرته إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن نشر الحوادث المرورية الواقعية يُسهم في تعزيز الثقافة المرورية، ويُقلل من السلوكيات الخطرة للسائقين على طرق إمارة أبوظبي.
وأيد 93.4% من المشاركين في الاستطلاع، الذي تم نشره بلغات عدة مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، أهمية الفيديوهات التي تنشرها شرطة أبوظبي، في رفع مستوى الثقافة المرورية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لمستخدمي الطرق.
وأوضح العميد محمد علي المهيري، مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، أن شرطة أبوظبي، وبالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، تهدف إلى تعريف الجمهور بالسلوكيات المرورية الأكثر تسبباً في وقوع الحوادث المرورية، من خلال نشر فيديوهات لحوادث وقعت فعلياً على طرق إمارة أبوظبي. وأضاف: إن فيديوهات الحوادث الواقعية التي يتم نشرها عبر مبادرة «لكم التعليق»، منذ عام 2018، أثبتت فاعليتها، في جذب انتباه وتفاعل الجمهور، وقدرتها على الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الفئات المستهدفة، وخصوصاً مستخدمي الطرق، مما يُعزز من مصداقية وتأثير الرسائل التوعوية لشرطة أبوظبي، وهو ما تؤكده استطلاعات الرأي الدورية للمبادرة.

تطوير المحتوى الإعلامي
أوضح المقدم خليفة عبدالله العبيدلي، مدير مركز التواصل الاجتماعي بإدارة الإعلام الأمني، أهمية إجراء استطلاعات دورية، لقياس مدى فاعلية وتأثير المواد الإعلامية المتنوعة التي تقوم بنشرها يومياً؛ بهدف تحسين وتطوير المحتوى الإعلامي لحسابات شرطة أبوظبي على منصات التواصل الاجتماعي.
 وتولي إدارة الإعلام الأمني اهتماماً بنشر الحوادث الناتجة عن المسببات الأكثر شيوعاً، ومخالفات القيادة الخطرة، على طرق الإمارة، مثل الانحراف المفاجئ بالمركبة، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة على كتف الطريق، مما ساهم بشكل كبير في نجاح المبادرة، ووصولها الواسع لمستخدمي الطرق.

أخبار ذات صلة
مريم.. قصة أمل ملهمة مع «متلازمة داون»
«الشؤون الإسلامية» تُقارِب بين القيم والتراث الزراعي
أبوظبي
شرطة أبوظبي
الحوادث المرورية
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
12 قتيلاً بغارات إسرائيلية على لبنان
اليوم 02:38
فلسطينيون يجمعون ما تبقى من إمدادات الإغاثة من مركز توزيع مؤسسة غزة الإنسانية في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
توافق جديد حول بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:38
أطفال يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت في النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: واحد من كل 10 أطفال يعاني سوء تغذية في غزة
اليوم 02:37
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تقرير أممي يرصد تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين
اليوم 02:37
وزير الخارجية الفرنسي يتحدث للإعلام خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي (وكالات)
الأخبار العالمية
فرنسا: مؤتمر الأمم المتحدة سيناقش الاعتراف بدولة فلسطينية
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©