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«تكافل الصحفيين» يعتمد طلبات قروض بقيمة 465 ألف درهم لأعضائه

«تكافل الصحفيين» يعتمد طلبات قروض بقيمة 465 ألف درهم لأعضائه
16 يوليو 2025 02:36

دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين الإماراتية، خلال اجتماعه الثاني منح قروض بقيمة 465 ألف درهم لعدد 12 عضواً من أعضاء الصندوق، منهم 7 أعضاء عاملين بمبلغ إجمالي 340 ألف درهم، و5 أعضاء منتسبين بقيمة 125 ألف درهم.

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كما وافق المجلس، خلال الاجتماع، على اعتماد 7 ملفات عضوية جديدة، شملت عضواً واحداً من الأعضاء العاملين، و6 من الأعضاء المنتسبين، وذلك في إطار جهود الصندوق المتواصلة لتوسيع قاعدة الاستفادة من خدماته، وتعزيز التكافل بين الصحفيين أعضاء الجمعية. وأوضحت كلثم المندوس، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن المجلس يعقد اجتماعات دورية شهرية لمراجعة ملفات طلبات القروض والبت فيها، بعد التأكد من استيفائها لجميع الشروط، مشيرة إلى وجود مقترحات لتطوير نظام العمل الإلكتروني، بما يسهم في تسريع الإجراءات، وتحسين كفاءة تقديم الخدمة للأعضاء.
وقال يعقوب العوضي، أمين الصندوق، إن القروض المعتمدة تأتي ضمن دفعة جديدة من طلبات الأعضاء المستوفين للشروط، وفقاً للنظام الأساسي للصندوق، ويتم تسديدها على مدار عامين، بما يراعي الأوضاع المالية للزملاء، ويعزّز من روح التضامن والتعاون بينهم. وأضاف: إن الاجتماع ناقش أيضاً سُبُل تنمية موارد الصندوق، ومتابعة المتأخرين في سداد أقساط القروض، وكذلك مراجعة ملفات المتأخرين عن تجديد العضوية، بما يضمن استدامة العمل التكافلي وتحقيق أهداف الصندوق على المدى الطويل.
وأكدت راية المزروعي، أمين السر، أهمية تعزيز التواصل مع أعضاء الصندوق وتحديث بياناتهم باستمرار، لضمان وصول جميع الإشعارات المتعلقة بالقروض والخدمات التكافلية، مشيدة بتعاون الأعضاء وحرصهم على الالتزام بشروط السداد، بما يعزّز من استمرارية الدعم للجميع. حضر الاجتماع فضيلة المعيني، رئيس مجلس الإدارة، وكلثم المندوس، نائب الرئيس، ويعقوب العوضي، أمين الصندوق، وراية المزروعي، أمين السر، وهند النعيمي، عضو مجلس الإدارة.

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