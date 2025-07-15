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علوم الدار

تطوير حلول ذكية تعزز جودة الرعاية السريرية المقدمة للمرضى

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
16 يوليو 2025 02:36

دبي (الاتحاد)

وقعت «دبي الصحية» مذكرة تفاهم مع شركة «جي إي هيلث كير»، الرائدة عالمياً في ابتكار التكنولوجيا الطبية والحلول الرقمية؛ بهدف تعزيز ممارسات استخدام تقنية «الموجات فوق الصوتية في نقطة الرعاية»، والتعاون المشترك لابتكار حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى.
يجمع هذا التعاون بين الخبرة الأكاديمية لجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية - ذراع التعلم والاكتشاف لـ «دبي الصحية» - والقدرات التكنولوجية المتقدمة لشركة «جي إي هيلث كير»؛ بهدف الارتقاء بالتعليم الطبي، ودعم اتخاذ القرارات السريرية. كما يسهم في ترسيخ مكانة الجامعة مركزاً تعليمياً متميزاً في تدريب «الموجات فوق الصوتية في نقطة الرعاية (POCUS)».
تشمل المبادرات الرئيسية برنامج إعداد وتدريب المدربين المعتمدين لبناء قدراتهم، ودعم تنفيذ برامج «الموجات فوق الصوتية في نقطة الرعاية»، وتوسيع نطاقها لتشمل مناطق جغرافية أوسع.
وسيمتد التعاون ليشمل التطوير المشترك لحلول الذكاء الاصطناعي، من خلال «مركز دبي الصحية للابتكار» الذي يدعم الحلول التطويرية التي تحفز التقدم الطبي، وتحسن النتائج الصحية للمرضى. كما ستركز هذه الشراكة على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الناشئة، والتحقق من فعاليتها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الأشعة والرؤية الحاسوبية؛ بهدف تحسين دقة التشخيص، وتبسيط سير العمل السريري، وتسهيل الكشف المبكر عن الحالات الطبية.
ويسعى الطرفان، من خلال هذه المذكرة التي سيسري العمل بها لمدة عامين قابلة للتجديد، إلى تسريع اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة في المجال الطبي.
وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة حنان السويدي، المدير التنفيذي بالإنابة للشؤون الأكاديمية في «دبي الصحية»، ونائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية: يعكس هذا التعاون التزام «دبي الصحية» الراسخ بعهدها «المريض أولاً»، عبر دمج الرعاية والتعليم والابتكار للارتقاء بمعايير الرعاية الصحية. ومن خلال بناء القدرات في مجال تعليم تقنية «الموجات فوق الصوتية في نقطة الرعاية»، والمساهمة في تطوير حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، نعمل على تمكين الكوادر الطبية من استخدام تقنيات متقدمة تعزز من جودة الرعاية المقدمة للمرضى».

ترسيخ التميز
قالت الدكتورة رشا بوحميّد، نائب عميد الدراسات العليا الطبية، أستاذ مساعد في طب الطوارئ، ومدير برنامج «الموجات فوق الصوتية في نقطة الرعاية» بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «تُعتبر هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا في ترسيخ مكانة الجامعة كمركز تميز في تعليم تقنية (الموجات فوق الصوتية في نقطة الرعاية)».  بدوره، قال الأستاذ الدكتور نبيل زاري، مدير أول معهد التعلم في دبي الصحية: «يعتبر التعليم جوهر التحول المستدام في قطاع الرعاية الصحية. ومن هذا المنطلق، تُتيح لنا الشراكة مع شركة (جي إي هيلث كير) تقديم برامج تدريبية متقدمة وفعالة وتستند على الأدلة العلمية».

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