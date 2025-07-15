الأربعاء 16 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

10 ملايين ملف طبي و1888 منشأة صحية في منصة «نابض»

مبنى هيئة الصحة بدبي
16 يوليو 2025 02:36

دبي (وام)

بلغ عدد السجلات الطبيّة عبر منصة «نابض»، النظام الطبي الموحد التابع لهيئة الصحة بدبي، أكثر من 10.41 مليون سجل حتى نهاية يونيو 2025، في إنجاز يعكس النمو المتسارع في البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي، ويجسّد التكامل الفعّال بين مكوناته التقنية والبشرية تحت مظلة رقمية واحدة.
وانضم إلى المنصة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 53 ألفاً و659 من الكوادر الطبية، إلى جانب 1888 منشأة صحية مرخصة، و91 نظاماً إلكترونياً للسجلات الطبية (EMRs)، ما يمكن مزودي الرعاية من الوصول الآني والآمن إلى المعلومات الطبيّة للمرضى، ويسهم في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.
ويُعد نظام «نابض» أحد المحاور الاستراتيجية لمنظومة الصحة الرقمية في دبي، إذ يسهم في بناء قاعدة بيانات صحية موحدة وآمنة، تدعم صناع القرار والباحثين، وتُسرّع من الاستجابة في حالات الطوارئ. كما يُعد نموذجاً متقدماً في التكامل بين القطاعين العام والخاص في دبي، ما يعزز من جاهزية الإمارة في التعامل مع التحديات المستقبلية ضمن بيئة صحية مترابطة وآمنة. وقال الدكتور محمد الرضا، مدير إدارة المعلوماتية الصحية والصحة الذكية في هيئة الصحة بدبي، إن الأرقام المسجلة في نظام «نابض» تعكس التزام الهيئة بدعم توجهات حكومة دبي في تسريع تبني الحلول الذكية والأنظمة الرقمية، كما أن النمو المتواصل في عدد الكوادر والمنشآت المتصلة بالنظام يعكس الثقة العالية في بنية النظام، وقدرته على دعم اتخاذ القرار الطبي في الوقت المناسب.

رفع كفاءة التشخيص
أكد الدكتور محمد الرضا أن نظام «نابض» يسهم بشكل فاعل في رفع كفاءة التشخيص، وتحسين جودة حياة المرضى، وتمكين الكوادر الطبية من تقديم خدمات صحية قائمة على المعلومة الدقيقة، مشيراً إلى أن التكامل القائم بين «نابض» وأنظمة السجلات الطبية الإلكترونية (EMRs) يسهم في تقليل التكرار في الإجراءات، ويحد من الأخطاء الطبية، كما يقوم ببناء ملف طبي شامل لكل مريض، قابل للتحديث اللحظي، ويسهّل الانتقال بين مزوّدي الخدمة الصحية بسلاسة وأمان.

أخبار ذات صلة
جامعة دبي تستضيف الحدث الرئيس ليوم القمر العالمي 2025
«سيرا» تطلق برنامجاً لتعزيز وعي الأجيال الناشئة
السجلات الطبية
هيئة الصحة
البنية التحتية
القطاع الصحي
دبي
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
12 قتيلاً بغارات إسرائيلية على لبنان
اليوم 02:38
فلسطينيون يجمعون ما تبقى من إمدادات الإغاثة من مركز توزيع مؤسسة غزة الإنسانية في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
توافق جديد حول بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:38
أطفال يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت في النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: واحد من كل 10 أطفال يعاني سوء تغذية في غزة
اليوم 02:37
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تقرير أممي يرصد تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين
اليوم 02:37
وزير الخارجية الفرنسي يتحدث للإعلام خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي (وكالات)
الأخبار العالمية
فرنسا: مؤتمر الأمم المتحدة سيناقش الاعتراف بدولة فلسطينية
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©