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علوم الدار

«دبي للمستقبل» تموّل 3 مشاريع جامعية في الرعاية الصحية

باحثان من الجامعة الكندية بدبي خلال تطوير أحد المشاريع (من المصدر)
16 يوليو 2025 02:36

دبي (الاتحاد)

نال باحثون من الجامعة الكندية بدبي ثلاث منح مستقلة من برنامج البحوث والتطوير والابتكار التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، وذلك لدفع تطبيق التقنيات الهادفة إلى تحسين صحة المجتمع في دولة الإمارات. سيقود أعضاء هيئة التدريس في الجامعة كل مشروع من هذه المشاريع، التي تسعى إلى تطوير أدوات تعزز نتائج الرعاية الصحية وتضع الدولة في مقدمة الدول التي تقدم حلولاً تقنية مبتكرة في هذا المجال.
تمكنت كلية الهندسة والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا من الفوز بمنحتيْن مرموقتي المستوى لدعم مبادرات بحثية رائدة تُعنى بتطوير تقنيات متقدّمة تعزّز الجوانب التشخيصية والعلاجية في قطاع الرعاية الصحية. ويترأس البروفيسور فيروز كمالوف، بدعم من كلية أبوظبي لإدارة الأعمال وجامعة هديرسفيلد، فريقاً بحثياً متميزاً يهدف إلى ابتكار نظام ذكاء اصطناعي قابل للتفسير يدعم الكشف المبكر عن الخرف واستشراف مساره المحتمل. ويُشكّل هذا المشروع خطوة نوعية تعطى دفعة قوية لرعاية مرضى الخرف في دولة الإمارات. 
في غضون ذلك، يقود الأستاذ المشارك د. هيثم المسيري في الكلية ذاتها مشروعاً آخر بالشراكة مع باحثين من جامعة شاندونغ وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. يهدف هذا المشروع إلى استثمار تقنية المجهر الإلكتروني الحجمي (Volume Electron Microscopy - VEM) لتعزيز قدرات البحث البيولوجي. أما المشروع الثالث الذي تشرف عليه كلية العلوم الصحية والسيكولوجيا، فيركز على إنشاء نظام تقييم تقنيات الصحة (Health Technology Assessment - HTA) في دولة الإمارات لتعزيز اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة في القطاع الصحي. يقوده الأستاذ المساعد د. محمد الخالدي، ويشارك فيه الأستاذ المشارك د. وسام غوش، بالتعاون مع فريق بحثي من جامعة ماكغيل في كندا وجامعة بون في ألمانيا. 

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