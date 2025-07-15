«أبوظبي للإسكان» تعرّف المواطنين بالخدمات الإسكانية

أبوظبي (الاتحاد)



تشارك هيئة أبوظبي للإسكان في فعاليات مهرجان ليوا للرطب بدورته الحادية والعشرين، والذي يقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، خلال الفترة من 14 إلى 27 يوليو، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز حضورها المجتمعي، وتوسيع قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، والتعريف بالخدمات الإسكانية التي تقدمها.

وخلال المشاركة، تسلّط الهيئة الضوء على الخدمات الرقمية التي طورتها بهدف تعزيز رحلة المتعامل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة حيث تتيح فرصة التفاعل المباشر مع المواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة حول البرامج والمبادرات والخدمات الإسكانية التي تقدمها، بهدف تسهيل الوصول إليها وتعزيز الوعي العام، ورفع مستوى رضا المتعاملين عن خدماتها.

وفي إطار جهودها المستمرة نحو التحول الرقمي، تستعرض الهيئة خلال مشاركتها تطبيق «إسكان أبوظبي» الذي يُعد منصة ذكية متكاملة تتيح للمتعاملين الوصول إلى كافة خدمات الهيئة ومتابعتها بسهولة ويسر، من دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، إلى جانب شرح خطوات التقديم على الخدمات، بما في ذلك خدمات الإعفاء ووقف الاستقطاع وخدمات الاستبدال بما يسهم في تمكين المتعاملين من الاستفادة من الحلول الرقمية بكفاءة عالية.

وتشارك ضمن جناح الهيئة «تياسير»، وهي مبادرة حكومية غير ربحية تقدم خدمات مجانية، وتستعرض خدماتها الهادفة إلى تيسير وتسهيل رحلة بناء المساكن لمستفيدي برامج الهيئة.