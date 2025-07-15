«الشؤون الإسلامية» تُقارِب بين القيم والتراث الزراعي

أبوظبي (الاتحاد)



تشارك الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في فعاليات الدورة الـ21 من مهرجان ليوا للرطب الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث خلال الفترة من 14 إلى 27 يوليو 2025، بباقةٍ متنوعةٍ من الأنشطة والمبادرات الموجهة لكل شرائح المجتمع، والتي تساهم في تعزيز التقارب بين القيم الدينية والتراث الزراعي في المجتمع الإماراتي، خاصةً فيما يتعلق بشجرة النخيل ورمزيتها الوطنية.

وقال معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة: إن مشاركة الهيئة في هذا المهرجان التراثي تأتي في إطار التكامل والتناغم بين مؤسسات الدولة، بما يخدم الأهداف المشتركة، ويعزز رؤية القيادة الرشيدة واستراتيجية حكومة الإمارات، مشيداً بهذا المهرجان السنوي الذي يربط مجتمع الإمارات بتاريخه وتراثه اقتصادياً واجتماعياً، ويعزز في الأجيال الاهتمام بالنخيل وثماره، باعتباره رمزاً للهوية الإماراتية وتراث الآباء والأجداد، والمبادرة بابتكار الوسائل التي تساهم في توسع زراعته وجودة وغزارة إنتاجه، لتمتد مسيرة العطاء وتترسخ المفاهيم والمعاني السمحة المرتبطة بهذه الشجرة المباركة، مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز دورها في المجتمع. وتتضمن فعاليات الهيئة أنشطةً متنوعةً، منها ركنٌ خاصٌ بالأطفال يضم رسوماتٍ متعلقةً ببيئة وأنواع النخيل والتمور، وقصصٌ حول أشجار النخيل وحِكم الآباء والأجداد، وكذلك أنشطةٌ وورشٌ تعليميةٌ ومسابقاتٌ مباشرة، وصورٌ تذكاريةٌ فورية وغيرها..

كما ستعرض بعض إصدارات الهيئة ونسخٌ من مصحف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومخطوطات وغيرها.