«الشارقة الخيرية» تعالج 1000 مريض داخل الدولة

الشارقة (الاتحاد)



أعلنت جمعية الشارقة الخيرية دعمها لعلاج 1008 حالات مرضية داخل الدولة خلال النصف الأول من عام 2025، بإجمالي إنفاق بلغ 26.6 مليون درهم، في إطار برنامجها الإنساني المستمر لتوفير الرعاية الطبية للمحتاجين، وتخفيف الأعباء الصحية والمالية عن الأسر ذات الدخل المحدود، وذلك ضمن منظومة متكاملة تنفذها إدارة المساعدات الداخلية بالتنسيق مع القطاع الصحي. وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي بالجمعية، إن البرنامج العلاجي يُمثّل واحداً من أكثر البرامج طلباً وتأثيراً، ويجسد التزام الجمعية بتوفير الحق في العلاج كأولوية إنسانية لا تحتمل التأجيل، مشيراً إلى أن الحالات التي تم دعمها خلال الفترة الماضية توزعت بين عمليات طارئة وفحوص متقدمة وعلاجات تخصصية دقيقة.

كما امتد الدعم ليشمل سداد فواتير علاجية حرجة لحالات من ذوي الدخل المحدود، إلى جانب توفير علاج متواصل لمرضى السكري، ارتفاع ضغط الدم، الفشل الكلوي، التصلب اللويحي، الربو، ونقص المناعة، بالإضافة إلى زراعة أعضاء لحالات مستعصية، منها زراعة الكبد، والنخاع، والقرنية.

وتكفلت الجمعية بإجراء تدخلات طبية نوعية لحالات مهددة للحياة، تضمنت عمليات القلب المفتوح، استئصال أورام، الجراحات العصبية الدقيقة، وتثبيت كسور متعددة، إلى جانب التكفل الكامل برسوم الولادة للحالات المتعثرة مالياً، بما في ذلك الولادات القيصرية والحالات الحرجة في أقسام الحضانة.