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جامعة دبي تستضيف الحدث الرئيس ليوم القمر العالمي 2025

جامعة دبي (من المصدر)
16 يوليو 2025 02:37

دبي (الاتحاد) 

تستضيف جامعة دبي الأحد المقبل الحدث الرئيس للاحتفال بيوم القمر العالمي 2025، والذي يُحتفل به عالمياً في هذا التاريخ من كل عام، إحياءً لذكرى أول هبوط للإنسان على سطح القمر. وقد تم اختيار جامعة دبي من قِبل جمعية قرية القمر (Moon Village Association - MVA)، وهي منظمة دولية غير حكومية تعنى بتعزيز التعاون الدولي لتطوير الاقتصاد القمري، لتكون الشريك الرسمي والمنظم للحدث الرئيس لهذا العام.
وقال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي: «نحن فخورون باختيار جامعة دبي من قِبل جمعية قرية القمر لتنظيم الحدث العالمي الرئيس ليوم القمر. هذه الشراكة تعكس التزامنا العميق بدعم البحث العلمي والتعليم في مجال الفضاء، خاصة بعد تأسيس مختبر مركز محمد بن راشد للفضاء في الجامعة عام 2018، وبرعاية كريمة من المركز».
وأشار الدكتور سعيد خلفان الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، وعضو اللجنة الاستشارية ليوم القمر العالمي، إلى أن الجامعة أعدت برنامجاً شائقاً للاحتفال يتضمن كلمة رئيسة من السيد إدريس الحداني نائب مدير مكتب الشؤون الفضائية للأمم المتحدة (UNOOSA) في فيينا، وكلمات رئيسة من رؤساء وكالات فضاء عالمية، ومشاركة فعالة من وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، إلى جانب خبراء دوليين.
وأضاف الظاهري أن الفعاليات ستتضمن مسابقة وطنية لطلبة المدارس والجامعات في الدولة لتصميم قاعدة بشرية مستقبلية للإمارات على سطح القمر بحلول عام 2050 باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

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