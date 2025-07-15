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أكاديمية ربدان تُنظم زيارة تعليمية لكوريا الجنوبية

أكاديمية ربدان تُنظم زيارة تعليمية لكوريا الجنوبية
16 يوليو 2025 02:36

أبوظبي (وام) 

أعلنت أكاديمية ربدان، تنظيم زيارة تعليمية رسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية خلال الفترة من 18 إلى 30 يوليو الجاري، بمشاركة نخبة من طلبة الأكاديمية، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الأكاديمية لتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي، وتوفير تجربة تعليمية متفردة للطلبة، تجمع بين التفاعل الثقافي والانفتاح على البيئات الاستراتيجية العالمية.
ويتضمن برنامج الزيارة عدداً من اللقاءات والزيارات الميدانية لأبرز المؤسسات الكورية في قطاعات التعليم، والسلامة، والأمن، والتأهب للطوارئ، وتشمل جامعة سيؤول الوطنية، وجامعة كوريا، ومكتب إدارة الكوارث والسلامة في وزارة الداخلية، والمركز الوطني للأمن السيبراني، إلى جانب زيارة عدد من المواقع الثقافية، مثل قصر جيونغبوك، ومتحف الحرب، والمتحف الوطني الكوري.
وتعكس هذه المبادرة التزام أكاديمية ربدان بإعداد قادة المستقبل في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ، مع تزويدهم برؤى عالمية ومهارات عملية، من خلال الاطلاع المباشر على المؤسسات والممارسات المتقدمة.
وتُعد هذه الزيارة أيضاً منصة لتعزيز الشراكات المؤسسية، وتوثيق الدروس المستفادة، وبناء جسور فعالة بين التعليم والواقع العملي.
وسيتم خلال الزيارة، إجراء مقابلات مع الطلبة في كل محطة من محطات الرحلة، لتوثيق تجاربهم وانطباعاتهم، وإنتاج فيلم وثائقي يُجسد هذه التجربة التعليمية والثقافية لطلبة الأكاديمية.

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