«سيرا» تطلق برنامجاً لتعزيز وعي الأجيال الناشئة

دبي (وام)



أعلنت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»، تطوير برنامج جديد يحمل اسم «SIRA Juniors» تحت شعار «مرح يصنع مستقبلاً - Fun that Builds Future»، ضمن إطار استثمار إرث عام المجتمع، وترسيخ مفاهيم الأمن والوعي لدى الأجيال الصاعدة، انطلاقاً من النجاح الذي حققته المؤسسة في المخيم الصيفي العام الماضي.

ويهدف البرنامج إلى أن يكون مبادرة مستدامة لا تقتصر على المخيمات الموسمية فقط، بل تمتد لتشمل سلسلة من المبادرات المتنوعة التي تستهدف الأطفال دون سن الـ17 عاماً لبناء جيل واعٍ مسؤول ومتمكن من مهارات العصر، وتشمل حقيبة مناهج توعية أمنية مخصصة للمدارس لتزويد الطلاب بمفاهيم أساسية حول الأمن والسلامة وأنشطة ترفيهية توعوية مجتمعية في المراكز التجارية والأماكن العامة لترسيخ الثقافة الأمنية بطريقة مرحة وجذابة، وأيضاً المخيمات الموسمية التي تم توسيع طاقتها الاستيعابية هذا العام لتشمل أبناء موظفي الجهات الحكومية والخاصة في إمارة دبي.

كما يوفر برنامج «SIRA Juniors» تجربة متكاملة تجمع بين التعلم الترفيه والتفاعل في أجواء محفزة قائمة على التحدي والمنافسة الإيجابية، ويحظى المشاركون بفرصة اكتساب هوية SIRA Junior التي تصقل شخصياتهم، كما يحصل الأطفال على نقاط تقييمية في فئتي الأداء والسلوك خلال أنشطة البرنامج تُتوَّج في ختام الرحلة بمنحهم «رخصة صغار سيرا».

وأعرب خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، عن فخره بإطلاق هذا البرنامج النوعي الذي يجسد التزام «سيرا» بتنشئة جيل واعٍ ومتمكن قادر على الابتكار والمساهمة في بناء مجتمع آمن ومستدام، ويأتي استكمالاً لرؤيتنا في الاستثمار بالإنسان وتحديداً فئة النشء، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن، وضمان استمرارية تقدمه. وأضاف «إننا حرصنا على تصميم تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين التوعية الأمنية والأنشطة الترفيهية والتعلم التطبيقي في بيئة محفزة تُنمي روح المسؤولية والانتماء الوطني لدى الأطفال».