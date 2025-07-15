«صيف المرموم غير» يعزّز المهارات الحياتية

دبي (الاتحاد)



تتواصل فعاليات الموسم الثاني من برنامج «صيف المرموم غير»، الذي انطلق مطلع الشهر الجاري بتنظيم من جمعية النهضة النسائية، فرع الليسيلي، والتي تستهدف الطلبة والطالبات من عمر 6 إلى 14 عاماً، ضمن جهود الجمعية لاحتضان الطاقات الطلابية خلال الإجازة الصيفية وتوجيهها نحو ما يعزز القيم الدينية والانتماء الوطني، بما يواكب أهداف أجندة دبي الاجتماعية.

وقالت اليازية خليفة، مديرة فرع الجمعية في الليسيلي، إن البرنامج في موسمه الثاني يقدم هذا العام حزمة متنوعة من الأنشطة التربوية والبرامج التفاعلية والورش التدريبية، التي تجمع بين الترفيه والتعليم، في بيئة آمنة ومحفزة تدعم بناء شخصية متكاملة للطلبة.

وأضافت أن الفعالية تركّز على تعزيز الوازع الديني في نفوس المشاركين، من خلال جلسات قرآنية ومسابقات دينية هادفة، إلى جانب فعاليات تعنى بتعزيز الهوية الوطنية وتعميق الانتماء، مثل القصص التراثية، والتعريف بالموروث الشعبي، والحرف اليدوية التراثية، مثل صنع الحبال من ليف النخيل عن طريق نقع الليف في الماء لتليينه وتنظيفه، ثم تجفيفه وتعريضه للشمس، وبعد ذلك يتم فتل الليف باليدين لتشكيل حبال طويلة وقوية، وتجديل الحبال وتقويتها، وإعداد الأطراف، ثم ربطها وتثبيتها.

وأوضحت اليازية أن البرنامج يشمل أيضاً ورشاً تدريبية تفاعلية تهدف إلى تنمية المهارات الحياتية، مثل العمل الجماعي، مهارات التواصل، الاستقلالية، وحلّ المشكلات، فضلاً عن ورش فنية مثل الحياكة والزراعة والطبخ، بالإضافة إلى أنشطة رياضية ومسابقات ذهنية، تتكامل جميعها لتحقيق بيئة تعلم ممتعة ومفيدة. وأكدت مديرة فرع الجمعية بالليسيلي أن «صيف المرموم غير» يأتي استمراراً لنجاح النسخة الأولى، ويجسّد رؤية الجمعية في استثمار العطلة الصيفية، بما يعود بالنفع على النشء، ويحميهم من الفراغ السلبي، مع التركيز على بناء جيل واعٍ ومتمسك بقيمه.