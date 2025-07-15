الأربعاء 16 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الداخلية» تدعو لتعزيز الوعي بثقافة حماية الطفل

«الداخلية» تدعو لتعزيز الوعي بثقافة حماية الطفل
16 يوليو 2025 02:36

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أطلق مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، تزامناً مع بدء الإجازة الصيفية وموسم السفر، حملة تثقيفية توعوية تحت شعار «معاً نحو صيف آمن»؛ بهدف رفع وتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حماية الطفل، وتسليط الضوء على أهم القضايا المرتبطة بسلامتهم، سواء أثناء ممارسة الأنشطة الترفيهية أو أثناء تواجدهم في المركبات أو الأماكن العامة. وتستهدف الحملة جميع أفراد وفئات المجتمع، خاصة الأطفال وأولياء الأمور والعاملين مع الأطفال وتستمر الحملة التي انطلقت منذ 1 يوليو حتى 15 أغسطس المقبل. 
ودعت وزارة الداخلية، ممثلة بمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، ضمن حملة «معاً نحو صيف آمن»، أولياء الأمور والأسر إلى تعزيز البيئة الآمنة لأبنائهم، كما وتركز حملة «معاً نحو صيف آمن» على محاور رئيسية، منها: أولاً الوقاية من حوادث الغرق، وذلك من خلال الالتزام باشتراطات السلامة عند السباحة، وعدم ترك الأطفال بمفردهم بالقرب من المسابح أو المسطحات المائية. 
ثانياً: السلامة في المركبات، وذلك من خلال عدم ترك الأطفال بمفردهم في السيارات، والتأكد من تهوية المركبة بشكل جيد، خاصة في الأجواء الحارة. ثالثاً: الاستخدام الآمن للإنترنت، وذلك من خلال متابعة الأبناء أثناء استخدامهم للإنترنت، وتوعيتهم بمخاطر الجرائم الإلكترونية، وتقديم الدعم لهم في حال تعرضهم لأي موقف سلبي. 
رابعاً: استثمار الوقت بذكاء، من خلال تشجيع الأبناء على ممارسة الأنشطة الصيفية المفيدة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم. وتأتي هذه الحملة ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حماية الطفل، ورفع مستوى السلامة والأمان للأطفال خلال فترة الإجازة الصيفية.

أخبار ذات صلة
«الأونروا»: واحد من كل 10 أطفال يعاني سوء تغذية في غزة
أكاديمية ربدان تُنظم زيارة تعليمية لكوريا الجنوبية
وزارة الداخلية
مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل
الأطفال
حماية الطفل
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
12 قتيلاً بغارات إسرائيلية على لبنان
اليوم 02:38
فلسطينيون يجمعون ما تبقى من إمدادات الإغاثة من مركز توزيع مؤسسة غزة الإنسانية في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
توافق جديد حول بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:38
أطفال يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت في النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: واحد من كل 10 أطفال يعاني سوء تغذية في غزة
اليوم 02:37
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تقرير أممي يرصد تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين
اليوم 02:37
وزير الخارجية الفرنسي يتحدث للإعلام خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي (وكالات)
الأخبار العالمية
فرنسا: مؤتمر الأمم المتحدة سيناقش الاعتراف بدولة فلسطينية
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©