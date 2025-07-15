«الداخلية» تدعو لتعزيز الوعي بثقافة حماية الطفل

جمعة النعيمي (أبوظبي)



أطلق مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، تزامناً مع بدء الإجازة الصيفية وموسم السفر، حملة تثقيفية توعوية تحت شعار «معاً نحو صيف آمن»؛ بهدف رفع وتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حماية الطفل، وتسليط الضوء على أهم القضايا المرتبطة بسلامتهم، سواء أثناء ممارسة الأنشطة الترفيهية أو أثناء تواجدهم في المركبات أو الأماكن العامة. وتستهدف الحملة جميع أفراد وفئات المجتمع، خاصة الأطفال وأولياء الأمور والعاملين مع الأطفال وتستمر الحملة التي انطلقت منذ 1 يوليو حتى 15 أغسطس المقبل.

ودعت وزارة الداخلية، ممثلة بمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، ضمن حملة «معاً نحو صيف آمن»، أولياء الأمور والأسر إلى تعزيز البيئة الآمنة لأبنائهم، كما وتركز حملة «معاً نحو صيف آمن» على محاور رئيسية، منها: أولاً الوقاية من حوادث الغرق، وذلك من خلال الالتزام باشتراطات السلامة عند السباحة، وعدم ترك الأطفال بمفردهم بالقرب من المسابح أو المسطحات المائية.

ثانياً: السلامة في المركبات، وذلك من خلال عدم ترك الأطفال بمفردهم في السيارات، والتأكد من تهوية المركبة بشكل جيد، خاصة في الأجواء الحارة. ثالثاً: الاستخدام الآمن للإنترنت، وذلك من خلال متابعة الأبناء أثناء استخدامهم للإنترنت، وتوعيتهم بمخاطر الجرائم الإلكترونية، وتقديم الدعم لهم في حال تعرضهم لأي موقف سلبي.

رابعاً: استثمار الوقت بذكاء، من خلال تشجيع الأبناء على ممارسة الأنشطة الصيفية المفيدة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم. وتأتي هذه الحملة ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حماية الطفل، ورفع مستوى السلامة والأمان للأطفال خلال فترة الإجازة الصيفية.