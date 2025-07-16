تنبيه من شرطة أبوظبي

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة.وفق الحساب الرسمي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي،على منصة إكس.

وناشدت شرطة أبوظبي السائقين بضرورة عدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق.