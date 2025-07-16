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علوم الدار

تنبيه من شرطة أبوظبي

شرطة أبوظبي
16 يوليو 2025 09:30

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة.وفق الحساب الرسمي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي،على منصة إكس.

وناشدت شرطة أبوظبي السائقين بضرورة عدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
الغبار ـ الأتربة
شرطة أبوظبي
السائقين
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