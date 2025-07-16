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باراغواي تشيد بدور الإمارات في نشر قيم التسامح والسلام في العالم

باراغواي تشيد بدور الإمارات في نشر قيم التسامح والسلام في العالم
16 يوليو 2025 15:00

أشاد البرلمان الوطني لجمهورية باراغواي، بالدور الرائد لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم جهود التسامح والسلام على المستوى الدولي، من خلال مؤسساتها ومبادراتها المختلفة وريادتها الدولية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال تكرّيم البرلمان لمعالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، بمنحه "جائزة الدكتور مويسيس بيرتونيللتميّز"، والتي تحمل اسم أحد أبرز العلماء والمفكرين المدافعين عن الطبيعة في تاريخ باراغواي وأميركا اللاتينية.

وسلّم الجائزة لمعاليه، الدكتور راؤول لاتوري رئيس مجلس النواب في باراغواي، خلال جلسة رسمية عقدت في مقر البرلمان بالعاصمة أسونسيون، بحضور عدد كبير من النواب والشخصيات البرلمانية والسياسية.

وأكد الدكتور لاتوري أن هذا التكريم يأتي تقديراً لإسهامات معالي أحمد الجروان الكبيرة في نشر ثقافة الحوار والتفاهم وتعزيز قيم التعايش، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تحظى بدعم وتقدير واسع في عموم القارة اللاتينية والعالم ككل.

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من جانبه عبّر معالي الجروان، في كلمة بهذه بالمناسبة، عن بالغ اعتزازه بهذا التكريم، مؤكداً أن هذا التقدير يعكس نجاح الجهود الجماعية لنشر ثقافة التسامح والسلام، وحرص المجلس على التعاون مع مختلف دول وشعوب العالم من أجل تحقيق مستقبل أكثر عدلاً وأماناً وازدهاراً للبشرية جمعاء.

وأشار إلى أن المجلس العالمي للتسامح والسلام مستمر في تعزيز حضوره على الساحة الدولية، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لنشر التسامح والتنمية والسلام العادل حول العالم، بما يواكب رؤية المجلس في جعل التسامح قيمة إنسانية شاملة.

يذكر أن المجلس العالمي للتسامح والسلام قام منذ تأسيسه بتوسيع شبكة شراكاته في العالم وأميركا اللاتينية، حيث وقّعت أغلبية البرلمانات الوطنية في القارة، بالإضافة إلى خمس من البرلمانات الإقليمية، اتفاقيات تعاون مع المجلس، في دعم واضح لرسالته ومبادئه القائمة على السلام العادل، والتعايش والتنمية المستدامة، وحماية الحقوق والحريات.

المصدر: وام
التسامح
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