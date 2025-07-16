مكتوم بن محمد: التعليم والصحة والمجتمع والخدمات على رأس أولويات الميزانية

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن دورة الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027–2029، ستركّز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والمنافع الاجتماعية، وتضع تمكين الجهات الحكومية من تقديم خدمات عالية الجودة على رأس أولوياتها دعماً لتحقيق مستهدفات "مئوية الإمارات 2071".وفق الحساب الرسمي لسموه على منصة إكس.

وقال سموه: "بالتزامن مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الدورة الجديدة للتخطيط الاستراتيجي للحكومة الاتحادية نحو تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031"، أطلقنا دورة الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027–2029، والتي ستركّز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والمنافع الاجتماعية، وتضع تمكين الجهات الحكومية من تقديم خدمات عالية الجودة على رأس أولوياتها دعماً لتحقيق مستهدفات "مئوية الإمارات 2071".

وأضاف سموه: "تواصل وزارة المالية جهودها الرائدة لتطوير الميزانية العامة لتصبح أداة استراتيجية تُسهم في تعزيز تنافسية الإمارات العالمية في كافة المجالات، وبهمة وجهود كفاءاتنا الشابة الطموحة نواصل صناعة المستقبل ونمضي بثقة نحو ترسيخ ريادة الإمارات وتقدمها على الساحة العالمية".