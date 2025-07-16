عمّار النعيمي يستقبل منتسبي برنامج "قيادات حكومة الإمارات 2025"

أكّد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أنّ إعداد جيل قيادي وطني، متمسك بهويته، وقادر على التأثير والتفاعل مع المتغيرات العالمية، يتطلب استثماراً طويل المدى في تنمية العقول وتمكين الطاقات الإماراتية.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه منتسبي برنامج "قيادات حكومة الإمارات 2025"، اليوم في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري، بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وذلك ضمن فعاليات البرنامج في إمارة عجمان تحت شعار " الإمارات مدرستنا".

وقال سموّ ولي عهد عجمان، إنّ دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبدعم أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حريصة على الاستثمار في الإنسان، وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، لتكون في طليعة صناع القرار بمختلف القطاعات.

وأضاف سموّه أنّ برنامج "قيادات حكومة الإمارات" يجسد مفهوم القيادة التي تبدأ من القدرة على التأثير، وتمكين أبناء الوطن، وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لصناعة التغيير في بيئة عالمية متسارعة.

وأثنى سموّ الشيخ عمّار بن حميد النعيمي على جهود منتسبي البرنامج، والعمل المميز للجهات القائمة عليه في إعداد جيل وطني مؤثر ومبادر.

وأكد سموّه أن تمكين الكفاءات الوطنية ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر استدامة وتقدماً، مشيرًا إلى أن مثل هذه اللقاءات تُسهم في ترسيخ قيم القيادة وتحفيز الطاقات على تحمل المسؤولية وصناعة التغيير الإيجابي.

كما شارك المنتسبون سموّه في نقاشات قيادية فاعلة، استعرضت تحديات اتخاذ القرارات، والعوامل التي تشكّل شخصية القائد، وسبل ترك بصمة وطنية واضحة في ظل طموحات الدولة وتوجهاتها المستقبلية.

ووجّه سموّه المنتسبين إلى أهمية إدراك دورهم القيادي داخل مؤسساتهم وفي المجتمع على نطاق أوسع، مؤكدًا أن القيادة الحقيقية تبدأ من الإيمان بالمسؤولية تجاه الوطن، والاستعداد الدائم لخدمته من أي موقع، بروح وطنية وفكر استباقي.

من جانبه أكد معالي عمر سلطان العلماء أنّ حكومة دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً ريادياً للحكومات الحديثة والمتقدمة والمستعدة للمستقبل، بفضل الرؤى الاستثنائية التي أرستها القيادة الرشيدة لتطوير العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، والتي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء الحكومي.

وأضاف معاليه، أن زيارة منتسبي برنامج قيادات حكومة الإمارات 2025 لحكومة عجمان ضمن ورشة تدريبية متخصصة متقدمة، واطلاعهم على التجارب الحكومية الرائدة، يجسد رؤية حكومة الإمارات بتمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها قيادياً، ضمن منظومة حكومية متكاملة تعمل بروح الفريق الواحد، وتتمتع بقدرات تكاملية تؤهلها لصياغة مستقبل تنموي شامل ومستدام.

من جهتهم، ثمّن منتسبو برنامج "قيادات حكومة الإمارات" حرص سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي على الالتقاء بهم ودعمهم، مؤكّدين أنّ لقاء سموّه وكلماته الملهمة تمثل دافعاً كبيراً لهم في رحلتهم القيادية لمواصلة التميز والابتكار والمساهمة الفاعلة في خدمة وطنهم بكل كفاءة.

ويجسد اللقاء، الذي حضره كل من سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، وسعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية بعجمان، ومحمد الشرهان، مدير القمة العالمية للحكومات، ومدير إدارة القيادات الحكومية والمواهب، وخالد شرف، مدير برنامج قيادات حكومة دولة الإمارات، حرص إمارة عجمان على تمكين القيادات الإماراتية، واستعراض مشاريعها التطويرية في مختلف القطاعات، بما يعكس توجهها في تبني أحدث الحلول التقنية، وترسيخ ثقافة الابتكار والتطوير المستدام في منظومة العمل.

ويعد هذا اللقاء أحد المحطات الرئيسية في أجندة برنامج قيادات حكومة الإمارات، الذي يهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين المنتسبين وصناع القرار، وتوفير بيئة محفزة لاكتساب الخبرات والرؤى التي تسهم في بناء قيادات قادرة على قيادة المستقبل بثقة وكفاءة واقتدر.

يذكر أن برنامج "قيادات حكومة الإمارات" بنسخته الأحدث 2.0 يهدف إلى تطوير وتعزيز القدرات القيادية للكوادر الوطنية ضمن منهجية شاملة جديدة كلياً، تركز على التعلم الذاتي واكتساب المعرفة والاطلاع على أفضل التجارب العالمية، وتزويد القادة بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية، وتطوير مهارات إدارة وتنفيذ المشاريع التحولية وغيرها من الحلول المتقدمة في مجال إعداد القيادات وبناء القدرات.