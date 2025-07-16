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علوم الدار

جرت لسموه مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يصل إلى القصر الرئاسي والرئيس التركي في مقدمة مستقبليه

جرت لسموه مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يصل إلى القصر الرئاسي والرئيس التركي في مقدمة مستقبليه
16 يوليو 2025 17:05

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى القصر الرئاسي في أنقرة، في إطار «زيارة دولة» يقوم بها إلى الجمهورية التركية.
وكان في استقبال سموه لدى وصول موكبه، فخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية.
وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية لدى وصول الموكب ترافقه مجموعة من الخيالة، حيث توجه سموه وفخامة الرئيس التركي إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وتركيا، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية وترحيباً بزيارة سموه.
وتبادل سموه التحية والترحيب مع مستقبليه من الوزراء وكبار المسؤولين في تركيا، فيما رحب الرئيس التركي بالوفد المرافق لسموه.

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المصدر: وام
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