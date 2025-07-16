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الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار في السويداء وتدين التصعيد الإسرائيلي وتؤكد دعمها لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها

شعار وزارة الخارجية
16 يوليو 2025 18:17

رحبت دولة الإمارات بإعلان وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوب سوريا، مؤكدة أهمية التهدئة وحماية المدنيين، ودعمها للجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أدانت دولة الإمارات بشدة التصعيد الخطير في جنوب سوريا، واستنكرت بشدة الغارات الإسرائيلية على المنطقة، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها.
وجددت وزارة الخارجية، في بيان لها، التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها المساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية.

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المصدر: وام
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الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار في السويداء وتدين التصعيد الإسرائيلي وتؤكد دعمها لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها
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