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رئيس الدولة والرئيس التركي يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين

رئيس الدولة والرئيس التركي يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين
16 يوليو 2025 20:24

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، اليوم، تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وتركيا، والتي تهدف إلى توسيع مجالات التعاون، ومواصلة تطوير علاقاتهما في مختلف المجالات، وذلك في إطار «زيارة دولة» يقوم بها سموه إلى تركيا.

وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي تبادلها الجانبان التالي:
ــ اتفاقية بشأن الحماية المشتركة للمعلومات المصنفة.
ــ مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة قنصلية مشتركة بين البلدين.
ــ مذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الغذاء والزراعة.
ــ مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الصناعات الدوائية.
ــ مذكرة بشأن الاستثمار في مجال السياحة والضيافة.
ــ مذكرة بشأن التعاون الاستثماري في القطاع الصناعي.
ــ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحوث في المناطق القطبية.

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تبادل المذكرات والاتفاقيات، خلال المراسم التي جرت في قصر الرئاسة في العاصمة التركية أنقرة، من جانب دولة الإمارات كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي محمد مبارك المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، فيما تبادلها من الجانب التركي معالي كل من يشار غولر، وزير الدفاع، ونوح يلماز، نائب وزير الخارجية، وأحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار والتمويل في رئاسة الجمهورية، ومعالي محمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا.

المصدر: وام
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