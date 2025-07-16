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علوم الدار

رئيس الدولة: الإمارات حريصة على التعاون مع تركيا لترسيخ السلام والأمن والاستقرار

رئيس الدولة: الإمارات حريصة على التعاون مع تركيا لترسيخ السلام والأمن والاستقرار
16 يوليو 2025 21:26

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات حريصة على التعاون مع تركيا لترسيخ السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «خلال لقائنا اليوم في أنقرة، بحثت مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية المتطورة خاصة في المجال التنموي وسبل استثمار إمكانات التعاون وفرصه من أجل تعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين بما يعود بالخير والنماء على الشعبين».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «الإمارات حريصة على التعاون مع تركيا لترسيخ السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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