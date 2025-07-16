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علوم الدار

تخريج منتسبي برنامج «التحقيق بالجرائم الخطرة» في شرطة أبوظبي

ثاني الشامسي يتوسط الخريجين في صورة جماعية (من المصدر)
17 يوليو 2025 03:50

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتخريج دورة دبلوم التحقيق والبحث الجنائي في الجرائم الخطرة، والتي تضم 37 خريجاً أتمّوا متطلبات البرنامج التدريبي الذي يُعد نقلة نوعية في بناء الكوادر الوطنية المتخصصة وصناعة كفاءات مؤهلة لقيادة مسيرة التميز في مجالات العلوم الشرطية والأمنية.
وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أن دبلوم التحقيق والبحث الجنائي في الجرائم الخطرة يُعد نموذجاً متوازناً يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي والمهارات الميدانية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، إذ يشكل الخريجون الفوج الأول لرخصة القيادة في مجال التحقيق والبحث الجنائي، بعد تأهيلهم علمياً وعملياً.
وأوضح أن أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ماضية في تعزيز سمعتها الأكاديمية والفكرية من خلال اعتماد برامجها لدى مركز المؤهلات الأمنية بوزارة الداخلية، والمركز الوطني للمؤهلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف أنه تمت المصادقة لاعتماد 24 مؤهلاً مهنياً من المستوى الرابع إلى السادس في تخصصات مختلفة، من بينها 12 دبلوماً مهنياً معتمداً و12 مؤهلاً فرعياً، بالإضافة إلى اعتماد دولي من معهد الابتكار العالمي، وجامعة كومبريدج، ومؤسسة ID الأسترالية، وغيرها.

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