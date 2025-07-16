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«أبوظبي لإدارة المواد الخطرة» يطلق استراتيجية «2025 - 2027»

«أبوظبي لإدارة المواد الخطرة» يطلق استراتيجية «2025 - 2027»
17 يوليو 2025 03:50

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة استراتيجيته للأعوام 2027-2025، في خطوة نوعية تواكب توجُّهات حكومة أبوظبي، وتلتزم برؤية القيادة الرشيدة، وتهدف إلى تعزيز منظومة إدارة المواد الخطرة في الإمارة.
وتعزِّز الاستراتيجية الجديدة قدرة المركز على أداء دوره الحيوي، وتحقيق رسالته في حماية المجتمع والبيئة من مخاطر المواد الخطرة، عبر تطبيق إطار شامل وفعّال لتنظيم الإشراف والرقابة على جميع مراحل تداول المواد الخطرة، والتأكُّد من التزام الجهات المعنية بها بالنظم المعتمَدة، من خلال حلول استباقية مبتكَرة وتقنيات متقدمة، بالتعاون مع الشركاء في بيئة داعمة للاستثمار. 
وترتكز استراتيجية المركز على أهداف رئيسة، هي الإدارة المتكاملة للمواد الخطرة، والتمكين وبناء القدرات، والنضج ورفع الجاهزية المؤسسية، وتطوير الأنظمة التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمواد الخطرة، مع مواصلة تطوير القوانين والسياسات الداعمة لضمان الحوكمة الفعَّالة، والامتثال الكامل في جميع مراحل تداول المواد الخطرة. ويستند تنفيذ الاستراتيجية إلى مجموعة القيم الأساسية التي يتبنّاها المركز، وهي الاحترافية والتميُّز والنزاهة والتكامل والاستباقية.
وقال معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي: «يمثِّل إطلاق استراتيجية مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة خطوة مهمة لتعزيز نظام إدارة المواد الخطرة في الإمارة. وتعكس الاستراتيجية رؤية قيادتنا الرشيدة وحِرصها على بناء بيئة آمنة ومستدامة وجاذبة للاستثمار في أبوظبي، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار».
من جهته، قال خلفان عبدالله خلفان المنصوري، المدير العام لمركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة: «يسعى المركز عبر إطلاق استراتيجيته إلى وضع خطة تنفيذية لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في مجال إدارة المواد الخطرة، والتي تُعَدُّ محطة محورية نحو مستقبل أكثر استدامة، تجسيداً لمتطلبات الأجندة الوطنية لحكومة أبوظبي وخططها الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية».  وأضاف المنصوري: «يعمل المركز على تطبيق أحدث التقنيات، مثل تطوير منظومة رقمية متكاملة تضم منصات وقواعد بيانات مركزية مدعومة بأنظمة رقابية للتتبع الاستباقي الذكي، إلى جانب تبني حلول وتقنيات متقدمة تسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستباقية في مواجهة المخاطر. ويأتي ذلك ضمن جهود المركز في مواكبة التحول الرقمي لتعزيز الكفاءة والفعالية في إدارة العمليات، بما يتماشى مع مسيرة التحوُّل الرقمي في الإمارة، ويُعزِّز من تطوير الأداء ورفع كفاءة منظومة السلامة العامة».  وباعتماد هذه الاستراتيجية، يؤكِّد مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة التزامه بمواكبة أفضل الممارسات العالمية، وتكريس دوره كمؤسسة رائدة تُسهم في تعزيز سلامة المجتمع واستدامة البيئة، في ظل رؤية وطنية طموحة تستشرف المستقبل.

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