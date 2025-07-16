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علوم الدار

أحمد بن حمدان بن محمد يزور مهرجان ليوا للرطب

أحمد بن حمدان بن محمد خلال زيارته مهرجان ليوا للرطب (وام)
17 يوليو 2025 03:50

أبوظبي (وام) 

زار الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، فعاليات النسخة الـ21 من مهرجان ليوا للرطب، التي تقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، وتستمر حتى 27 يوليو الجاري بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.
وثمن الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان دعم ورعاية القيادة الرشيدة للمهرجانات والفعاليات التي تسهم في استدامة تراثنا الأصيل وتنقله من جيل إلى جيل، بالإضافة إلى الدعم والاهتمام الكبيرين للمزارعين والمنتجين والمصنعين، بما ينعكس على التنمية الزراعية بشكل عام، وزراعة النخيل وما يرتبط به من صناعات تراثية وحديثة.
وأكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، أن مهرجان ليوا للرطب في دورته الحالية شهد تطوراً ملحوظاً يلخص ثمرات نجاح 21 عاماً في خدمة التراث والزراعة والمزارعين، مشيراً إلى أن المهرجان يؤكد حضوره كملتقى رائد يجمع التراث والزراعة تحت سقف واحد، ويستقطب المزارعين والمنتجين والخبراء والمتخصصين في مجال زراعة النخيل وما يرتبط بها من صناعات إلى جانب زراعة الفواكه.
واطلع الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، على فعاليات المهرجان، وشهد جانباً من مسابقاته اليومية المقدمة للمزارعين والزوار.

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هيئة أبوظبي للتراث
أحمد بن حمدان بن محمد
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النخيل
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