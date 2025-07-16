تفاهم بين «جامعة الشارقة» ومؤسسة سلطان العويس الثقافية

الشارقة (وام)



وقَّعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والثقافية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتنفيذ المبادرات المشتركة وتنظيم الفعاليات التي تدعم الفكر والمعرفة. وقّع المذكرة عن جامعة الشارقة الدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، وعن المؤسسة إبراهيم الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين، من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تسهم في إثراء المحتوى المعرفي العربي، وتبادل الخبرات والمعلومات الأكاديمية والثقافية، إلى جانب تنظيم فعاليات فكرية وعلمية.

كما تنص المذكرة على تطوير آليات لتبادل المعرفة، وتوسيع قواعد البيانات الخاصة بالشخصيات الثقافية والعلمية.

وأكد الدكتور صلاح طاهر الحاج أن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص الجامعة على مد جسور التعاون مع المؤسسات الثقافية الرائدة، بما يسهم في تطوير مشاريع ومبادرات نوعية تخدم أهداف الجامعة ورسالتها المجتمعية في مجالات الثقافة والبحث العلمي والتوعية.

من جانبه، أعرب إبراهيم الهاشمي عن اعتزاز مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بتوقيع هذه المذكرة التي تعزز من الحضور الثقافي للمؤسسات الأكاديمية.