تعاون لتطوير منهجيات لإنتاج المكسين

أبوظبي (الاتحاد)



تعاون مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد في جامعة خليفة مع الشركاء في جامعة بادوفا بإيطاليا ومؤسسة كربون - أوكرانيا للانضمام لكل من معهد إيه جاي دريكسيل لمواد النانو وقسم هندسة علوم المواد في جامعة دريكسيل، وذلك بهدف تطوير منهجيات لإنتاج المكسين، حيث سيركز المشروع على تطبيقين مهمين وهما تحلية المياه والتحليل الطبي الحيوي المتقدم.

يقود المشروع الذي يحمل عنوان «التصنيع التجاري للمكسين لاستخدامه في الابتكارات التكنولوجية في دولة الإمارات وخارجها»، البروفيسور يوري جوجوتسي وتشارلز تي وروث باخ، الأستاذ المتميز في علوم وهندسة المواد ومدير معهد إيه جاي دريكسل للمواد النانوية. ويُعتبر «إم إكس-إينوفيشن» واحداً من ثلاثة مشاريع ضمن إطار المبادرة التي أطلقها مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد. ويهدف المشروع الذي يمتد لثلاث سنوات إلى تحقيق الإنتاج الصناعي بحلول عام 2028.