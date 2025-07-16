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رئيس الدولة ورئيس الوزراء الألباني يبحثان علاقات البلدين

رئيس الدولة ورئيس الوزراء الألباني يبحثان علاقات البلدين
17 يوليو 2025 02:08

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في مختلف المجالات ذات الأولوية التنموية، خاصة الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا، وغيرها من الجوانب الحيوية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.
جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة، اليوم، رئيس الوزراء الألباني بمقر رئاسة الوزراء في «تيرانا»، في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى ألبانيا، ورحب معالي إيدي راما، في بداية اللقاء، بزيارة صاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق، متطلعاً إلى أن تسهم الزيارة في الارتقاء بعلاقات البلدين نحو آفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك بما يدعم التنمية في البلدين، ويلبي تطلعاتهما نحو المستقبل.
كما استعرض الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق أهمية تعزيز التعاون الدولي من أجل حل النزاعات من خلال الحوار والمسارات الدبلوماسية، بما يسهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع دول منطقة البلقان، وفي مقدمتها جمهورية ألبانيا، مشدداً سموه على نهج الدولة الراسخ في بناء شراكات تنموية مثمرة ترتكز على التعاون والمصالح المشتركة، بجانب دعمها كل ما من شأنه إرساء السلم والاستقرار في المنطقة بما يحقق التنمية والازدهار لشعوبها وشعوب العالم، ويسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.
كما أكد الجانبان حرصهما على مواصلة دفع العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون، خاصة الاقتصادي والاستثماري والتنموي بين البلدين بما يعود بالخير على شعبيهما الصديقين.
ومنح معالي إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، خلال اللقاء، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسام «بنيميرينتي»؛ تقديراً لجهود سموه في دعم العلاقات الثنائية وازدهارها على مختلف المستويات، والذي يعد أعلى أوسمة التكريم التي يمنحها رئيس الوزراء في ألبانيا.
وثمَّن معالي رئيس الوزراء حرص سموه على تطوير العلاقات الإماراتية الألبانية والارتقاء بها، مؤكداً أن منح الوسام يأتي تعبيراً عن التقدير الكبير الذي يحظى به سموه في ألبانيا.
حضر اللقاء الوفد المرافق لسموه الذي يضم كلاً من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي فيصل عبد العزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، والدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية اليونان، السفير غير المقيم لدى ألبانيا، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز».
وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وصل العاصمة الألبانية «تيرانا» في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مطار تيرانا الدولي، معالي إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، وعدد من الوزراء، وكبار المسؤولين في ألبانيا.

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